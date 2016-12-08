中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续下跌，CFETS指数微跌至94.59

路透上海12月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.09%至94.59；SDR篮子指数微跌至95.09，BIS篮子指数微跌至95.71 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.29%，SDR篮子指数跌3.79%，BIS指数跌5.90% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8731 77 欧元 7.3953 -215 日圆 6.0453 -69 港元 0.8861 11 英镑 8.6862 394 澳元 5.1458 -116 新西兰元 4.9391 -366 新加坡元 4.8536 -76 瑞郎 6.8264 -91 加元 5.1984 -118 林吉特 0.6423 -3 卢布 9.2079 -720 泰铢 5.1765 7 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.04，较上日微跌0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报95.03，微跌0.24 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，微跌0.19%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.01，微跌0.21%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)