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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 09:20 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续下跌，CFETS指数微跌至94.59

路透上海12月8日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.09%至94.59；SDR篮子指数微跌至95.09，BIS篮子指数微跌至95.71
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.29%，SDR篮子指数跌3.79%，BIS指数跌5.90%
。
 CFETS篮子货币           今日中间价    CFETS篮子货币较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.8731                          77
 欧元                          7.3953                        -215
 日圆                          6.0453                         -69
 港元                          0.8861                          11
 英镑                          8.6862                         394
 澳元                          5.1458                        -116
 新西兰元                      4.9391                        -366
 新加坡元                      4.8536                         -76
 瑞郎                          6.8264                         -91
 加元                          5.1984                        -118
 林吉特                        0.6423                          -3
 卢布                          9.2079                        -720
 泰铢                          5.1765                           7
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.04，较上日微跌0.23%；RXY全球在岸人民币指数 报95.03，微跌0.24
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，微跌0.19%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.01，微跌0.21%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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