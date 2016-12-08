港报财经评论：内地铁路改革，广铁中车亮点--经济日报12月8日

内地铁路改革，广铁中车亮点/ 林瑞芬

滙丰（00005）周二突破63元，更见勇态，昨大踏步地攀升3.3%，收报65.5元。其他蓝筹表现一般，如中移动（00941）只微升0.36%，腾讯（00700）升0.2%，大市大升动力有限。趁淡静市分析个股明年的投资价值，今日精选广深铁路（00525）及中国中车（01766）。

看好广深铁路的中期趋势，是建基于预期内地铁路改革将加快。从10月8日，铁总原总经理盛光祖卸任，由交通运输部副部长、国家铁路局局长陆东福接任。到今个月1日，发改委发布《铁路普通旅客列车运输定价成本监审办法（试行）》征求意见稿，意在规范化、透明化普铁运价形成机制，启示铁路改革预期提升。1月初，发改委已经下放高铁动车组列车票价由铁路运输企业依据价格法律法规自主制定，有先例可循。普铁提价可能的流程预判：1）征求意见稿；2）明确成本范围；3）测算成本；4）报一个整体的票价改革措施给发改委；5）拿出一揽子的票价方案（不能单方面考虑高铁或者普客）。

十三五期间铁路改革方向预料将有：1）票价改革，提高铁路效益；2）投融资改革，解决建设资金不足问题。如改革顺利，广深铁的营运效率是有机会被大幅提升。回说普铁，已有逾20年未提价，市场对铁路客运提价预期更为强烈。

据华创证券对广深铁路做弹性测算，以2015年基数，若广深城际铁路与长途车提价10%，则税前利润弹性29.61%。另据瑞银报告指，目前普铁长途车运输占广铁总收入26%，若票价获上调10%，那广深铁的纯利或增加15%，广深铁A股（沪601333）股价上望为5.21元人民币（折合约5.85港元）。

中金公司指若普铁长途车运输票价分别上升10%、20%及30%，广深铁的盈利可增加23%、45%及68%。中金另外认为广深铁还有超过1,200万平方米的土地资源待发展，一旦可换转成仓库、商业或住宅项目发展，土地价值可望释放，广深铁的投资建议是＂买入＂，A股目标看5.65元人民币，而H股目标价看5.63元。

中车母公司最新亦由新管理层执掌，市场将关注其业务发展及能否加快推动南北车整合。据11月大摩发表的报告指出，刘化龙及奚国华有可能成中车新管理层，二人在南车及北车合并前均有该等公司经验，相关经验有助轻松整合两者的管理团队和资产，以发挥更好的协同效应。明年1月，中国铁路总公司将举行一年一度的工作会议，在设定铁路固定投资目标下，有可能也成为推动中车股价的催化剂，维持该股＂跑赢大市＂的投资评级，目标价上望8.8元。

上月中车公布，子公司参与20亿澳元澳洲地铁合同，可见公司的含技术量高，获海外认同。目前公司正在筹划收购斯柯达交通技术公司。此次收购将透过公司全资子公司中车株洲电力机车有限公司进行。斯柯达交通技术是一家交通运输工程行业内的公司，其2015年收入达1.65亿元人民币）。

据国泰君安分析，中车与斯柯达交通之间存在着很强的协同的效应。保守假设斯柯达交通2017/2018年利润增长率为5%/20%并且净利率于2018年达到4.5%,2018年净利润可达到2.88亿元人民币。国泰君安认为，在中车加速并购的预期下，公司应该得到更高的估值，故轻微上调目标价至8.5元。按走势图分析，今年下半年已筑密集底近7元水平，守稳反覆挑战阻力8元，昨收报7.6元，候低收集。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘