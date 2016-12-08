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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 09:23 BJT

《汇市简讯》美元/加元技术面偏空，初步目标瞄准1.3177

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    *美元/加元在亚洲市场微跌0.1%，此前加拿大央行维持利率不变 
    *美国原油期货上升0.4%，上日收低2.3%，因OPEC产量仍存不确定性
    *动能指标、5日、10日和20日移动均线均走低，技术面偏空
    *若收在8月/11月涨势的38.2%回档位1.3274下方，则为证实偏空走势
确立的信号
    *首道停止位在8月/11月涨势的50%回档位1.3177，之后是61.8%回档
位1.3080
    *图表：reut.rs/2gm46SE (完)
          
      
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 (编译 徐文焰；审校 戴素萍)

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