港报财经评论：新旧经济板块换马潮--信报12月8日

新旧经济板块换马潮/ 陆文

港股本周持续偏稳格局，滙控（00005）等重磅股在大成交下创新高，恒指高开后有回吐，不过A股回升带动一众中资金融及矿业股造好，反映近期传统经济板块跑赢新经济股份。恒指收市报22800点，升125点（0.6%），重返10天线（22711点）之上，而国指收9826点亦有0.6%进账，大市总成交维持在625.07亿元水平。

受美元强势及债券价格下跌影响，中国11月外滙储备降2.2%至3.05万亿美元，略低于市场预期，成为中央近月加强堵塞走资的因素之一；反观本港11月底外滙储备达3850亿美元，较内地储备更稳健，后市持续观望周五美国最新经济数据及下周联储局议息带来的启示。

＂花无百日红＂可套用于不少强势股身上，友邦保险（01299）今年被基金视为爱股，股价由年初低位35元升至9月底的高位54元水平，近日回落至昨天收报的45.1元，跌0.33%，不排除下试43元水平，以反映近月其股价在大成交下回吐。虽然昨天里昂报告指其现价估值处于吸引水平，并称其新业务增长强劲，利润稳定及内含价值回报率高，给予63元目标价及买入评级，但未能抵消市传内地客禁止用信用卡缴付本港保费的疑虑。

科网股相对一众中资企业明显落后于欧美同类板块，腾讯（00700）亦正在重要技术支持位190元水平反覆待变。近年内地不少科网手游等企业过分扩充投资，当中乐视传出裁员及其大股东贾跃亭押股风险，除了乐视网停牌外，旗下于香港上市的酷派（02369）亦创一年新低，收报0.7元，急挫12.5%。内地亦传出若干科网股有火烧连环船风险，看似成为不少基金于新经济板块获利回吐、换马至旧经济股份的最佳藉口，亦可视为年结前为投资组合作调动。

无论是瑞声科技（02018）、联想（00992）、网龙（00777）与金山软件（03888）等，不少受惠量化和融资成本低而加速扩充，在面对息口有上调压力下，催化了获利调整的风险。虽然乐视财困暂被视为个别事件，但宜留意会否有扩散现象，不过笔者认为新经济板块中线向好，目前超买是正常调整。

至于另一只受惠＂深港通＂概念、在过去两个多月于200元水平浮沉的港交所（00388），随着＂深港通＂周一启动后未有明显刺激，令其股价连跌3个交易天，昨天收报193.6元，再跌1.43%，似回试190元，主要支持位在年中的180元水平，反映公司今年首11个月港股平均每日成交额下跌39%至672亿元造成的调整藉口。

不过，汽车股板块持续热炒，销情理想的长汽（02333）11月总销量增43%达12.9万辆，今年首11个月销量92.4万辆，增22.06%，刺激股价升5.13%，收报7.59元；吉利（00175）收8.3元，升4.27%；东风（00489）收7.92元，升1.67%，且看这股汽车热卖周期能否持续至明年，特别是行业成本上涨、边际利润有放缓迹象下，依然是逢高减持对象。

大行持续发挥其指挥棒的＂点红点绿＂功效，为急于年结前作投资组合调配的基金提供依据，一般会有即市炒上能耐，想跟风作中线持有者，不妨待这股资金热捧潮过后才吸纳。昨天以瑞信推介中资原材料股最为得心应手，其首选的鞍钢（00347）收报4.9元，升9.87%，目标价由5.2元上调至6元。相信鞍钢受惠于唐山严查电炉炼钢令钢价上升，早前并传出鞍钢及本钢的重组于年底落实。另外，瑞信亦将马钢（00323）目标价由2.3元上调至2.7元，该股收报2.19元，升7.35%。瑞信认为原材料股基本因素于明年持续改善，供给侧改革见成效。

半新股成为热钱炒家乐园，未悉是否受内地庄家垂青所致，个股升跌幅度骇人纯属赌博意浓，昨天再有盟科（01629）飙52.7%、桐成（01611）涨6.54%及膳源（01632）急升17.47%，涉及的成交金额均在大市30大之列。这类炒作无路捉，不过从其上市招股获认购多寡及市值细有一定启示性，如膳源获超购116.8倍、桐成获超购32倍、祈福生活（03686）获超购153.2倍、金滙教育（08160）获超购704.3倍，而近日大幅波动的CMON（08278），昨天高见1.56元，收报0.405元，急跌60.6%，但较其0.25元配售价，幕后玩家肯定已成功脱手，该股上市后曾炒上4.31元呢！如果相信炒半新股以超购倍数高的公司占优，近期可留意俊盟（08062）及进昇（01581）。（完）

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