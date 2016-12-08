港报社评：楼市近顶机会高，大跌忧虑小--经济日报12月8日

国基会（IMF）警告港楼市近上升周期尾声，估值偏高。从利率、供应、政策意图三方面看，本港楼价确有见顶之势，惟见顶后是否下跌甚或大挫？变数仍多，但大跌忧虑尚小。

除最新IMF昨警告楼市接近顶部外，近期外界亦有此论调，惟楼价却反其道而行，部分楼盘更创新高，这可能是政府11月4日加辣、印花税划一15%的副作用，因为加辣首当其冲的是二手盘供应大为减少，市静令个别成交创新高，不足为奇。

惟此现象相信难以持续，个中有三道引力牵制楼价再飈。

其一，美国加息步伐料加快，令供楼成本上升。本港下周四（15日）储局很可能加息0.25厘，而市场更预测明年或再加两次，即今明两年合共加息0.75厘，届时业主供楼开支将大增。以向银行按揭借款100万元、20年期为例，现时按揭利息约2厘，每月供款5,059元；加息后利率升至2.75厘，月供5,422元，供款上升了7.2%。虽然实质增加负担不大，问题是息魔挥之不去，加息周期会否如部分大行预测，到2019年才结束？供款增加及对未来加息担忧，或令部分买家却步，需求减少，楼价压力自然大。

其二，楼市短中期供应量较充裕。特首梁振英早前指出，未来3至4年，港私楼潜在供应单位有约9.3万个，是2004年以来新高。换言之，虽然长期土地供应不足，储备仍未有着落，但短中期供不应求的窘局，可望大为改善。而因应形势，发展商未来相信将更多转为采取货如轮转的策略，较少惜货慢推，令单位供应较畅顺，成为抑遏楼价一道力量。

其三，从政策意图来看，按中原楼价指数，现时楼价距去年9月的历史高位仅差不足2%，政府一见楼价蠢动，很可能再加辣遏抑。政府过去出招遏楼市均有迹可寻：若楼价按月升幅逾2%，且连升逾两个月，便很可能会出招。上月初划一印花税为15%，亦遵循类似轨迹，折射港府有为楼价封顶之意。财政司司长曾俊华昨回应IMF报告时，亦指会继续密切留意楼市，适时按需要采取恰当措施。

楼市近顶机会虽高，但是否会企在高位抑或大跌？要视乎美国加息步伐有多快。以目前形势来看，虽然有特朗普因素，通胀预期升温，但步伐应快不了多少，因如通胀过急反损美国经济复苏。此外，楼价走向亦要视乎加息令美元升值，内地又会有多少保本资金续来香港，投入包括楼市的资产市场，令楼价有多些支撑。

故此，楼价见顶后，明年多重因素叠加，左右楼市走向，惟大跌风险不高。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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