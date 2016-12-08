港报社评：旅监局握尚方宝剑，乏执行力恐沦病猫--明报12月8日

《旅游业条例草案》酝酿5年终于出炉，下周提交立法会讨论，为成立旅游业监管局（下称旅监局）铺平道路。近年内地来港低价团强迫购物事件屡见不鲜，甚至＂搞出人命＂，旅游业议会（下称旅议会）对劏客监管乏力，证明单靠业界自律，不可能杜绝积弊。新条例授权旅监局从申领牌照等方面入手，加强规管，订明导游和旅行社负责人须为强迫购物负上刑责，虽嫌姗姗来迟，总算走对了路。不过徒有法例不足以阻吓害群之马，最重要是确保旅监局有足够的调查和执法能力，不会沦为病猫。

旅游业占本地生产总值4.5%，为约23万市民提供就业机会，是本港经济重要支柱之一，惟业界监管相当儿戏。旅议会一直负责本港旅游业界的监管，包括旅行社和导游的发牌，亦有权停止旅行社会籍，然而问题是旅议会本身就是业界小圈子组织，成员绝大多数是旅行社东主，由旅议会负责监管，等同＂自己管自己＂，效用成疑，害群之马得以肆无忌惮，利用业内规管不严等漏洞，罔顾旅客权益。由2010年的＂导游阿珍事件＂，到去年有内地旅客参加旅行团来港，与导游争执被殴伤重死亡，无不严重损害香港旅游形象。

要革新除弊、促进旅游业健康发展，早就应该修补法例漏洞，设立强而有力的监管机构。2011年，政府提出成立旅监局，落实独立规管，盼从制度上作根本改革，原定2014年向立法会提交相关条例草案、2015年正式成立。拖到今时今日，《旅游业条例草案》草拟工作才完成，政府工作进度的缓慢，变相纵容无良旅业中人有更长时间为恶，令人难以接受。不过，＂迟到总好过无到＂，纵观条例草案内容，算是对症下药。

首先，旅监局30名成员，以非旅游业人士为主，至少有助旅监局建立公信力，不会像旅议会，被质疑是＂维护业界利益为先＂的组织。其次，条例草案规定，新旅行社申领牌照时要向旅监局支付50万元保证金，若有违规，将从中扣款，至于已有牌照旅行社缴纳的保证金，亦将与违规情况挂鈎，亦颇有针对害群之马的作用，皆因一些业界不法商人，有可能预先申领多个牌照，在旅行社一旦被揭违规后即时结业，回避罚款，然后利用手上已有牌照另开新旅行社，继续坑害旅客。

不过条例中最重要的还是严打强迫购物，向涉事旅社负责人和导游追究刑事责任，一旦罪成最高可判监两年，而非像过去般只会罚款或钉牌。近年最令香港旅游业声誉蒙污的，莫过于强迫旅客购物。虽说问题始于一些内地无良旅行社以＂低价团＂引诱客人上钓来港，但负责接待的本港旅行社、导游和店舖，与这些内地旅社合谋，实质是一条龙劏客。新例订明，本地旅行社不得与未经国家旅游局授权的内地旅行社合作、必须采取一切可行措施防止强迫购物、不得弃团员于不顾，否则可被刑事起诉，相信可起到一定阻吓作用。

过去两年，香港旅游业吹起淡风，无良旅行社宰客、反水货示威，以至邻近国家地区货币贬值吸走不少内地客和短途客，令业界经营环境变得困难，海洋公园公布最新业绩，录得超过2亿元亏损，是2003年SARS肆虐后首度出现亏蚀，足证问题严重。整顿旅游业界，震慑无良商人，重塑形象，吸引旅客重临，此其时矣。

监于业界过往曾拒绝配合旅议会的巡查和调查工作，甚至故意阻挠，政府表示会赋予旅监局执法权，派员巡查业界，跟进投诉，调查不当行为，若有人妨碍或拒绝配合，最高可判监半年。从法定权力来看，旅监局理应不会沦为无牙老虎，惟值得关注的是它能否拥有强大执法能力。如果政府不提供足够的人手和财力资源，即使旅监局手握尚方宝剑，也难起震慑之效，反而可能被业界害群之马当成是不足为惧的病猫，设若如此，政府整治旅游业歪风的决心，也必被广大市民怀疑。（完）

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