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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 09:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆位于周线云区上方，或很快测试100周移动均值

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* 周末即将来临，美元/日圆投资者密切关注周线图表

* 美元/日圆收在107.90-112.14下行周线一目均衡云区上方，是多头迹象

* 若进一步上行，美元/日圆须收在100周移动均值114.73上方

* 收在周线云区上方看起来十拿九稳，但想收在100周移动均值上方则不然

* 美元/日圆只要仍保持在113.00以上，则在日线图中的上行趋势不变(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 龚芳)

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