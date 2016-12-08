版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 09:56 BJT

金属期市：伦铜微涨，但上海期铜进一步走低

公司方消息人士表示，智利矿业公司正检视自身能源合约，研究是否可以重新协商条款，把现在较为便宜的可再生能源纳入合同。智利为目前全球最大铜矿生产国。

伦敦金属交易所(LME)周三宣布营运长暨策略主管Stuart Sloan离职，LME并未详加说明。

塔塔钢铁(Tata Steel)周三向英国工会提出一项协议，以保证就业岗位与投资来换取调降退休金。这让塔塔钢铁将欧洲资产与德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 合并一事更进一步。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张涛/陈宗琦/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐