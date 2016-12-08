金属期市：伦铜微涨，但上海期铜进一步走低

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
公司方消息人士表示，智利矿业公司正检视自身能源合约，研究是否可以重新协商条款，把现在较为便宜的可再生能源纳入合同。智利为目前全球最大铜矿生产国。
伦敦金属交易所(LME)周三宣布营运长暨策略主管Stuart Sloan离职，LME并未详加说明。
塔塔钢铁(Tata Steel)周三向英国工会提出一项协议，以保证就业岗位与投资来换取调降退休金。这让塔塔钢铁将欧洲资产与德国钢铁生产企业蒂森克虏伯 合并一事更进一步。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 张涛/陈宗琦/李婷仪)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。