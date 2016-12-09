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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 09:55 BJT

《香港重要政经日程》--12月9日-12月19日

================== 今日重要政经消息=================

12月9日（周五）

中信建投证券 首日挂牌。

10:30 越秀地产 股东特别大会。

11:00 新濠国际 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

12月12日（周一）

南方通信 首日挂牌。

万邦投资 公布全年业绩。

10:00 利标品牌 股东特别大会。

11:00 正道集团 股东特别大会。

*16:30 中国金洋 与中国银盛策略并购传媒发布会。

12月13日（周二）

*15:00 戴德梁行第四季住宅及物业投资市场回顾。

15:30 冠君产业信托 基金单位持有人特别大会。

12月14日（周三）

道和环球 公布中期业绩。

12月15日（周四）

公布11月份进出口数字。

美图公司 首日挂牌。

新源控股 公布中期业绩。

奥思集团 公布全年业绩。

*11:15 中信里昂2017年中港市场展望记者会。

12月16日（周五）

中绿 公布中期业绩。

国际家居零售 公布中期业绩。

良斯集团 公布全年业绩。

桐成控股 公布全年业绩。

09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。

09:00 丽丰控股 股东周年大会。

10:00 丰德丽 股东周年大会。

10:00 依利安达 股东特别大会。

11:00 丽新发展 股东周年大会。

12:00 丽新国际 股东周年大会。

*12月19日（周一）

公布9-11月失业率。

耀科国际 公布全年业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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