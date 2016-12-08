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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 10:04 BJT

国际油市：油价小幅上扬，得益于美国库存下降且美元走软

美国12月2日当周原油库存减少240万桶，分析师预估为下降100万桶。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，不过上周库欣原油库存大增380万桶，为2009年以来最大周度增幅。

石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯上周达成减产协议，以缓和全球供应过剩局面并推升油价。此后原油价格受到支撑。

不过市场仍怀疑OPEC能否遵守减产协议，以及减产幅度是否足以平衡市场。

OPEC和非OPEC产油国将于本周末在维也纳再次开会，讨论上周减产协议的相关细节。该协议旨在整体减产150万桶/日左右。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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