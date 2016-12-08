国际油市：油价小幅上扬，得益于美国库存下降且美元走软

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国12月2日当周原油库存减少240万桶，分析师预估为下降100万桶。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，不过上周库欣原油库存大增380万桶，为2009年以来最大周度增幅。
石油输出国组织(OPEC)与俄罗斯上周达成减产协议，以缓和全球供应过剩局面并推升油价。此后原油价格受到支撑。
不过市场仍怀疑OPEC能否遵守减产协议，以及减产幅度是否足以平衡市场。
OPEC和非OPEC产油国将于本周末在维也纳再次开会，讨论上周减产协议的相关细节。该协议旨在整体减产150万桶/日左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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