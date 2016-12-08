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货币新闻 | 2016年 12月 8日 星期四 10:17 BJT

芝加哥期市：小麦期货自五日低位回升，惟全球供应充沛抑制升势

以下为0142GMT报价：        
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移动均   RSI
                                                    值           
 CBOT 小麦    403.00    2.00   +0.50%       -0.92%       422.28   42
 CBOT 玉米    357.50   -0.50   -0.14%       -0.83%       356.49   59
 CBOT 大豆   1045.75   -3.25   -0.31%       -0.19%      1014.61   63
 CBOT 稻米      9.89  -$0.04   -0.40%       -0.70%        $9.76   59
 WTI 原油      49.93   $0.16   +0.32%       -1.96%       $47.05   56
 汇率                                                               
 欧元/美元    $1.076  $0.001   +0.10%       +0.42%                  
 美元/澳元    0.7484   0.001   +0.07%       +0.32%                  
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 张涛/李婷仪/龚芳)

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