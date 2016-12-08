芝加哥期市：小麦期货自五日低位回升，惟全球供应充沛抑制升势

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
以下为0142GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT 小麦 403.00 2.00 +0.50% -0.92% 422.28 42 CBOT 玉米 357.50 -0.50 -0.14% -0.83% 356.49 59 CBOT 大豆 1045.75 -3.25 -0.31% -0.19% 1014.61 63 CBOT 稻米 9.89 -$0.04 -0.40% -0.70% $9.76 59 WTI 原油 49.93 $0.16 +0.32% -1.96% $47.05 56 汇率 欧元/美元 $1.076 $0.001 +0.10% +0.42% 美元/澳元 0.7484 0.001 +0.07% +0.32% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/徐文焰；审校 张涛/李婷仪/龚芳)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>