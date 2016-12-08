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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 10:20 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多180亿元五期债，期限3/5/7/10/20年

路透上海12月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(13日)招标增
发五期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限三、五、七、10、20年。
    
    上述五期债分别为该行今年第15期 、第18期、第七期 
、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.65%、3.43%、3.
24%、3.05%、3.80%。

    具体发行条款如下：

                2016年第15、18、七、13、五期增发债
    ----------------------------------------------
    发行上限        3/5/7/20年：各30亿元
                    10年：60亿元  
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息
    招标时间        3/5/7年：12月13日9:30-10:30
                    10/20年：12月13日9:30-11:10                
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          12/15
    起息日          3年：10月20日；5年：12月8日；7年：2月25日
                    10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          12/14-12/15
    上市日          12/19
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年：0.10%；
                    10年：0.15%；20年：0.20%
    ----------------------------------------------(完)

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 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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