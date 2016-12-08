中国新债：国开行下周二增发至多180亿元五期债，期限3/5/7/10/20年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月8日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(13日)招标增 发五期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限三、五、七、10、20年。 上述五期债分别为该行今年第15期 、第18期、第七期 、第13期 、第五期 的增发债，票面利率2.65%、3.43%、3. 24%、3.05%、3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第15、18、七、13、五期增发债 ---------------------------------------------- 发行上限 3/5/7/20年：各30亿元 10年：60亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：12月13日9:30-10:30 10/20年：12月13日9:30-11:10 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 12/15 起息日 3年：10月20日；5年：12月8日；7年：2月25日 10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 12/14-12/15 上市日 12/19 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年：0.10%； 10年：0.15%；20年：0.20% ----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。