日本个股：政府对东电贷款将增至1,230亿美元，为核事故善后--消息

路透东京12月8日 - 知情人士周四表示，日本政府将把一项提供给福岛核电厂运营商东京电力(简称东电) 的免息贷款额度提高逾三分之一至14万亿日圆(1,230亿美元)。

福岛核电厂遭遇全世界自1986年俄罗斯切尔诺贝利(Chernobyl)事件之后的最惨重核灾。相关成本越滚越大，已然威胁到东电的存亡，也重挫该公司清理福岛第一核电厂的能力。

消息人士表示，政府增拨的贷款额度将用于赔偿支出以及该电厂周边范围的除污工作。该项贷款额度原为9万亿日圆。