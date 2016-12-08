美国个股：雪佛龙宣布2017年资本预算为198亿美元，连续四年削减支出

路透12月7日 - 美国大型石油公司雪佛龙(Chevron) 周三宣布一项198亿美元的2017年资本和勘探投资计划，该规模较2015年骤降42%。

雪佛龙称，这一2017年的资本预算可能较2016年的预期资本投资规模至少低15%。

“这是连续第四年削减支出，”雪佛龙的执行长John Watson在公告中称。“减少支出加上增加产量收入支持我们力争在2017年实现现金平衡的总体目标。”

Watson说，2017年的资本预算将用于高回报的投资以及完成在建的大型项目。雪佛龙在3月表示，将在2017年和2018年削减至多36%的资本预算。

几个大型资本项目的建设已接近完工。这些项目现在已投产，或将在未来几个季度投产。