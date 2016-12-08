美国个股：雪佛龙宣布2017年资本预算为198亿美元，连续四年削减支出

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月7日 - 美国大型石油公司雪佛龙(Chevron) 周三宣布一项198亿美元的2017年资本和勘探投资计划，该规模较2015年骤降42%。
雪佛龙称，这一2017年的资本预算可能较2016年的预期资本投资规模至少低15%。
“这是连续第四年削减支出，”雪佛龙的执行长John Watson在公告中称。“减少支出加上增加产量收入支持我们力争在2017年实现现金平衡的总体目标。”
Watson说，2017年的资本预算将用于高回报的投资以及完成在建的大型项目。雪佛龙在3月表示，将在2017年和2018年削减至多36%的资本预算。
几个大型资本项目的建设已接近完工。这些项目现在已投产，或将在未来几个季度投产。
雪佛龙在10月公布第三季获利下降，但业绩超过预期，因其美国石油生产部门削减成本，在一定程度上缓解了低油价的影响。(完) (编译 汪红英；审 孙茉莉)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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