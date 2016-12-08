版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 11:17 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元走升，因风险偏好增强

但拜中国需求所赐，澳洲主要资源出口的价格处于多头走势。

“比起经济增长速度，澳元更容易受到商品价格的趋势所影响，”澳洲联邦银行(CBA)资深策略师Elias Haddad表示。

澳元勉力一度攻克顽强阻力位0.75美元，触及三周高位。若能持续站上该水准，则有望上攻11月走势的50%回档位约0.7550美元。

澳元兑日圆 守在约85日圆的七个月高位附近。

新西兰元兑日圆 高见82日圆，为1月初以来最高。若站上82.34，将创下年内高位。

新西兰元兑美元 升至0.7200美元，稍早一度触及一个月高位0.7212，因市场的风险胃纳改善。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 高琦/戴素萍 审校 艾茂林/李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐