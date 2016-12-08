日本股市：美股上扬带动日经指数早盘收高，但强势日圆抑制涨幅

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
特朗普提出的刺激经济、调降企业税与放宽监管的计划令投资者受到鼓舞，从而推升美股，不过分析师与市场参与者对这波涨势能持续多久持谨慎态度。
“气势已经减退，”瑞信驻东京的日股销售主任Stefan Worrall表示。
“目前追高有点危险，很难判定有多少人已经对涨势采取放弃的态度，我的感觉是外部还有许多资金等着投入。”
东京电力 早盘大涨12.91%，此前消息人士表示，日本政府将把一项提供给东京电力有关福岛核电厂的免息贷款额度提高逾三分之一至14万亿日圆(1,230亿美元)。
东证股价指数 早盘涨0.78%至1,502.31点，JPX-日经400指数 早盘升0.79%，报13,449.08点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。