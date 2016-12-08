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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 11:12 BJT

日本股市：美股上扬带动日经指数早盘收高，但强势日圆抑制涨幅

特朗普提出的刺激经济、调降企业税与放宽监管的计划令投资者受到鼓舞，从而推升美股，不过分析师与市场参与者对这波涨势能持续多久持谨慎态度。

“气势已经减退，”瑞信驻东京的日股销售主任Stefan Worrall表示。

“目前追高有点危险，很难判定有多少人已经对涨势采取放弃的态度，我的感觉是外部还有许多资金等着投入。”

东京电力 早盘大涨12.91%，此前消息人士表示，日本政府将把一项提供给东京电力有关福岛核电厂的免息贷款额度提高逾三分之一至14万亿日圆(1,230亿美元)。

东证股价指数 早盘涨0.78%至1,502.31点，JPX-日经400指数 早盘升0.79%，报13,449.08点。(完)

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