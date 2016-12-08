基金产业：PIMCO总回报基金11月净流出20亿美元，今年迄今流出129亿美元

路透纽约12月7日 - 晨星周三指出，太平洋投资管理公司(PIMCO)总回报基金11月净流出20亿美元，今年迄今总计净流出129亿美元；该基金曾为全球最大的债券基金。

晨星资料显示，PIMCO收入基金11月净流入6.61亿美元，今年迄今净流入121亿美元；投资人及分析师普遍视其为PIMCO的新旗舰基金。

“PIMCO总回报基金在2016年表现落后理柏的同类型基金，且低于三年基准的均值，”CFRA上市交易基金(ETF)暨共同基金研究部门主管Todd Rosenbluth指出。“反观PIMCO收入基金在上述两个期间的表现均超越对手。”

PIMCO总回报基金目前资产管理规模(AUM)为785亿美元，2013年4月时的峰值为2,929亿美元。晨星资料显示，PIMCO收入基金的资产管理规模现为681.5亿美元。

据晨星资料，PIMCO总回报基金今年迄今报酬率为2.18%，表现逊于74%同类基金中期的报酬率。晨星补充道，PIMCO收入基金同期报酬率为7.86%，打败68%的同类基金。