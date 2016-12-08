中国央行：票交所将助力完善金融调控，优化货币政策传导机制--行长

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月8日 - 中国全国统一的票据交易平台--上海票据交易所周四正式开业。中国央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。
他在贺信中并称，上海票据交易所作为具备票据交易、登记托管、清算结算、信息服务多功能的全国统一票据交易平台，将大幅提高票据市场透明度和交易效率，激发市场活力，更好防范票据业务风险。
“要加强交易系统建设和内部管理，完善业务规则，切实防范风险，加强投资者教育，做好研究监测，提升票据市场专业化水平。”他说。
上海票交所是由央行推动筹建的集登记托管、交易、清算、信息一体化的专业化电子化票据交易平台，注册资本18.45亿元人民币。
央行副行长潘功胜在开业仪式上指出，中国票据市场作为金融市场体系的重要组成部分，为实体经济发展和中央银行金融调控提供了有力基础支撑。上海票交所的成立，有利于促进完善票据市场法规制度，推动票据业务创新，防范票据市场风险，促进货币市场和资本市场协调发展。
另据以资产计中国最大银行--工商银行 新闻稿，该行今日已在票交所完成一笔商业汇票转贴现卖断业务，这也是票交所开业后的首笔票据转贴现交易，所涉票据为金额100万元人民币的纸质银行承兑汇票。（完） (发稿 李铮; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。