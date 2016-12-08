中国央行：票交所将助力完善金融调控，优化货币政策传导机制--行长

路透上海12月8日 - 中国全国统一的票据交易平台--上海票据交易所周四正式开业。中国央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。

他在贺信中并称，上海票据交易所作为具备票据交易、登记托管、清算结算、信息服务多功能的全国统一票据交易平台，将大幅提高票据市场透明度和交易效率，激发市场活力，更好防范票据业务风险。

“要加强交易系统建设和内部管理，完善业务规则，切实防范风险，加强投资者教育，做好研究监测，提升票据市场专业化水平。”他说。

上海票交所是由央行推动筹建的集登记托管、交易、清算、信息一体化的专业化电子化票据交易平台，注册资本18.45亿元人民币。

央行副行长潘功胜在开业仪式上指出，中国票据市场作为金融市场体系的重要组成部分，为实体经济发展和中央银行金融调控提供了有力基础支撑。上海票交所的成立，有利于促进完善票据市场法规制度，推动票据业务创新，防范票据市场风险，促进货币市场和资本市场协调发展。