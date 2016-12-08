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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 11:29 BJT

台湾股市：跟随海外市场上扬，出口数据优于预期构成提振

电子类指数 涨1.1%，金融保险类指数 涨0.9%。

　鸿海 周三称，目前进行初步讨论关于扩大在美国营运的潜在机会 。此前与鸿海有合资关系的日本软银 在与特朗普会谈后承诺，将在美国投资500亿美元 。(完)

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