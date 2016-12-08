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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 07:26 BJT

****主要国家经济指标预测--12月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值        前值
    
    12月8日(四)

    2350 日本大型制造业景气判断指数                第四季          --        正2.9 
    
    12月9日 
    
    0030 澳洲房屋融资                                10月       -1.0%        +1.6%
             投资性房屋融资                                       --         +4.6%  
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    11月         --          3.2%
                     (经季节调整)                               +3.3%         3.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                 10月        +1.0%        -0.7%
                       进口(较前月)                             +0.9%        -0.5%
                       贸易收支(亿欧元)                       顺差215      顺差213
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)               10月          --       赤字830
    0745 法国工业生产(较前月)                       10月          --         -1.1%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                     10月       +0.2%         +0.3%
                       (较上年同期)                            -0.1%         +0.2%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           10月    逆差34.8     逆差39.69
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差118     逆差126.9
    1500 美国密西根大学消费者信心指数           12月初值        94.5          93.8
                             现况指数                          108.5         107.3
                             预期指数                           87.0          85.2
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)           10月修正值       -0.4%         -0.4%
             趸售销售(较前月)                       10月       +0.5%         +0.2%
     
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值

    12月7日(三)
    
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)              11月        +2.4%           --
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)          10月   盈余17,199   盈余15,772
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率     第三季修正值        +1.3%        +2.4%      
             GDP(较前季)                                       +0.3%        +0.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周    卖超8,876           --
         外资投资日本股票(亿日圆)                          买超4,001           --
    
    12月8日(四)       
    
    0001 英国RICS房价差值                          11月          30            26
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            10月   逆差15.41         逆差8
                       进口                                     +2%            --
                       出口                                     +1%            --
      -- 中国以美元计价贸易数据(亿美元)            11月   顺差446.1       顺差463
             美元计价出口(较上年同期)                         +0.1%         -5.0%
             美元计价进口(较上年同期)                         +6.7%         -1.3%
    0500 日本服务业景气判断指数                    11月        52.5            --
    0630 法国非农就业岗位(较前季)                 第三季      +0.3%            --
    1245 欧洲央行再融资利率                        12月       0.00%            --
               存款利率                                     负0.40%       负0.40%    
    1315 加拿大房屋开工年率(万户)                  11月        18.4         19.12
    1330 加拿大建筑许可(较前月)                    10月       +8.7%         -0.7%
    1330 加拿大产能利用率                         第三季      81.9%            --
    1330 加拿大新屋价格指数                        10月       +0.4%         +0.2%        
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          12月3日当周     25.8          25.8
                 四周均值(万人)                               25.25            --
                 续请失业金人数(万人)          11月26日当周   200.5         205.9      
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)              11月       -0.1%            --
                             (较上年同期)                     +5.1%            --
    
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)

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