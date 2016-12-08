主要国家经济指标预测--12月9日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月8日(四) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第四季 -- 正2.9 12月9日 0030 澳洲房屋融资 10月 -1.0% +1.6% 投资性房屋融资 -- +4.6% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 -- 3.2% (经季节调整) +3.3% 3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 +1.0% -0.7% 进口(较前月) +0.9% -0.5% 贸易收支(亿欧元) 顺差215 顺差213 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 -- 赤字830 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -- -1.1% 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.1% +0.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差34.8 逆差39.69 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差118 逆差126.9 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 94.5 93.8 现况指数 108.5 107.3 预期指数 87.0 85.2 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月修正值 -0.4% -0.4% 趸售销售(较前月) 10月 +0.5% +0.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月7日(三) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 11月 +2.4% -- 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 10月 盈余17,199 盈余15,772 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +1.3% +2.4% GDP(较前季) +0.3% +0.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超8,876 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超4,001 -- 12月8日(四) 0001 英国RICS房价差值 11月 30 26 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 10月 逆差15.41 逆差8 进口 +2% -- 出口 +1% -- -- 中国以美元计价贸易数据(亿美元) 11月 顺差446.1 顺差463 美元计价出口(较上年同期) +0.1% -5.0% 美元计价进口(较上年同期) +6.7% -1.3% 0500 日本服务业景气判断指数 11月 52.5 -- 0630 法国非农就业岗位(较前季) 第三季 +0.3% -- 1245 欧洲央行再融资利率 12月 0.00% -- 存款利率 负0.40% 负0.40% 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 11月 18.4 19.12 1330 加拿大建筑许可(较前月) 10月 +8.7% -0.7% 1330 加拿大产能利用率 第三季 81.9% -- 1330 加拿大新屋价格指数 10月 +0.4% +0.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月3日当周 25.8 25.8 四周均值(万人) 25.25 -- 续请失业金人数(万人) 11月26日当周 200.5 205.9 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 11月 -0.1% -- (较上年同期) +5.1% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。