新加坡金融：新交所交易受到干扰，部分衍生品合约延迟开盘交易

路透新加坡12月8日 - 新加坡交易所(SGX) 周四交易活动再度受到干扰，部分衍生品合约推迟开盘交易，使得亚洲金融枢纽新加坡脸上无光。

新交所称交易在0200GMT开始。这比日经225期货<0#SSI:>等部分合约原定的正常开盘时间晚了两个多小时，但新交所并未交代开盘时间推迟的理由。

“新交所确认衍生品市场全部交易正常进行，”新交所最新声明稿称。

新交所交易活动受干扰而中断已非新鲜事。今年7月时股市就曾因交易确认讯息重复产生而暂停交易，直到隔天才恢复。

去年8月，衍生品市场交易也曾暂时中断。2014年也发生了两次，一次是因为软件错误，另一次是因为停电，招致新加坡金管局强烈批评。