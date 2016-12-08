新加坡金融：新交所交易受到干扰，部分衍生品合约延迟开盘交易

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月8日 - 新加坡交易所(SGX) 周四交易活动再度受到干扰，部分衍生品合约推迟开盘交易，使得亚洲金融枢纽新加坡脸上无光。
新交所称交易在0200GMT开始。这比日经225期货<0#SSI:>等部分合约原定的正常开盘时间晚了两个多小时，但新交所并未交代开盘时间推迟的理由。
“新交所确认衍生品市场全部交易正常进行，”新交所最新声明稿称。
新交所交易活动受干扰而中断已非新鲜事。今年7月时股市就曾因交易确认讯息重复产生而暂停交易，直到隔天才恢复。
去年8月，衍生品市场交易也曾暂时中断。2014年也发生了两次，一次是因为软件错误，另一次是因为停电，招致新加坡金管局强烈批评。
虽说新加坡是亚洲重要的外汇交易中心，也成长为重要的衍生品中心，但其交易所日均股票成交额低于泰国，也远远落后于香港及东京等竞争对手。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。