重发-澳洲个股：桑托斯将在增长计划中侧重较长生命周期的天然气项目

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
(重发以增补桑托斯股东信息)
路透墨尔本12月8日 - 澳洲桑托斯公司(Santos Ltd) 周二宣布一项业绩扭转计划，将削减成本，一些资产将待价而沽。此举是为了在未来三年降低债务水平，并形成作为天然气生产商的成长模式。
在该公司准备将重心放在生命周期较长的天然气资产之前，该公司曾疲于应对旗舰格拉德斯通液化天然气项目的沉重债务负担，被迫采取成本削减措施以支撑现金流。
“我相信，这种经营表现的改善为我们执行新策略提供了一个坚实的基础...我们可以把重心放在增长、而不是生存上，”执行长Kevin Gallagher对分析师表示。
桑托斯将把重点放在澳洲和巴布亚新几内亚的五个生命周期较长的天然气项目上，同时将其余资产，包括在印尼和越南的股权，以及澳洲老旧油田，整合为一个单独的业务。中国新奥能源是桑托斯最大的股东。
Gallagher称如果获得足够好的报价，就会出售这些资产。
“桑托斯的目标是减少15亿美元净债务，到2019年年底之前将其降至30亿美元以下，”该公司在声明中表示。
桑托斯股价周四一度上涨3.2%。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。