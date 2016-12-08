重发-澳洲个股：桑托斯将在增长计划中侧重较长生命周期的天然气项目

(重发以增补桑托斯股东信息)

路透墨尔本12月8日 - 澳洲桑托斯公司(Santos Ltd) 周二宣布一项业绩扭转计划，将削减成本，一些资产将待价而沽。此举是为了在未来三年降低债务水平，并形成作为天然气生产商的成长模式。

在该公司准备将重心放在生命周期较长的天然气资产之前，该公司曾疲于应对旗舰格拉德斯通液化天然气项目的沉重债务负担，被迫采取成本削减措施以支撑现金流。

“我相信，这种经营表现的改善为我们执行新策略提供了一个坚实的基础...我们可以把重心放在增长、而不是生存上，”执行长Kevin Gallagher对分析师表示。

桑托斯将把重点放在澳洲和巴布亚新几内亚的五个生命周期较长的天然气项目上，同时将其余资产，包括在印尼和越南的股权，以及澳洲老旧油田，整合为一个单独的业务。中国新奥能源是桑托斯最大的股东。

Gallagher称如果获得足够好的报价，就会出售这些资产。

“桑托斯的目标是减少15亿美元净债务，到2019年年底之前将其降至30亿美元以下，”该公司在声明中表示。