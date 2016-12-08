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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 11:36 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元延续优异表现，日低/日高持续上移

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    *新西兰元/美元继续几周以来日低/日高持续上移的情形
    *截至目前较纽约收盘水准0.7164最多上涨了0.8%至0.7223
    *新西兰央行总裁发表谨慎乐观的讲话，提振新西兰元
    *美元/美元指数在亚洲市场走疲，扶助新西兰元全线走高(完)
      
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 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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