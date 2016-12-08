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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 11:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆下滑，因美债收益率仍疲软且买盘消退

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*美元/日圆走势疲惫，因美债收益率依然走势沉重，且欧洲央行开会前买盘消退

*美国10年期公债收益率在1.342%，两年期公债收益率报1.094%

*下跌过程中一些买单被执行，但交易热情不高导致买单稀少

*然而，在113.00之前还是新挂出一些买单

*若跌破逐步上升的200小时移动均线切入位113.48，则是偏空信号

*近期出现短暂的向下突破走势，今天可能也会如此，但一切尚无定数(完)

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全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 高琦)

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