中国汇市：人民币早盘缩量反弹，美元指数跌破100关口缓和贬值压力

* 人民币早盘随中间价缩量反弹

* 美元指数下破100关口缓和人民币贬值压力

* 客盘仍偏购汇，大行继续提供美元流动性

* 关注欧央行政策会议是否会宣布量宽计划延长

路透上海12月8日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价缩量反弹，但实际有效波动则较为狭窄。交易员称，美元指数下破100关口，缓和人民币贬值压力，日内客盘仍略偏购汇，但成交量较前几日明显收窄，大行则继续提供美元流动性，确保汇价维持基本稳定。

他们并指出，在美元整固时期，人民币兑美元在6.90元关口应该不会被跌破，避免向市场传递更多负面情绪；今日需要关注稍晚欧央行政策会议是否会宣布把量化宽松计划延长六个月。

“美元没有之前那么强，市场情绪也稍微好了点，但购汇需求还在的，6.88一线大行还在那守着呢。”一中资行交易员称。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.879元,上日收报6.885元，夜盘终报6.872元。今日人民币兑美元中间价 报6.8731元，上日为6.8808元。人民币兑美元即期成交额 为100.64亿美元，上日半日为192.3亿美元。

大型投行瑞银最新报告指出，在人民币持续贬值、资本外流加剧的背景下，预计资本管制措施很可能会进一步收紧，可能的政策选项包括调高金融机构远期售汇风险准备金率、加强外汇相关交易和投资的真实性和合规性审查等。

全球汇市方面，欧元兑美元周四持坚，接近三周高位，投资者将关注焦点转向今日稍晚的欧洲央行政策会议，美国公债收益率下滑拖累美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1085元, 上日尾盘为7.1093元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.89元, 上一交易日尾盘报6.8955元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8791，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4097、6.0595和8.7047。