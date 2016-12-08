全球航运：干散货航运业苦尽甘来，但复苏不会一帆风顺--船东

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月7日 - 撑过数年船多货少的日子，干散货航运业终于苦尽甘来。但主要船东周三称，鉴于业务的流失程度，整个行业全面复苏尚有一段时间。
干散货航运所运送的是煤炭、铁矿石和谷物等大宗商品，近年来在航运业中表现垫底，部分是由于市场对最大工业品进口国--中国的经济状况感到担忧。
一些公司已碰得头破血流，比如今年8月韩国集装箱海运集团--韩进海运的破产，一定程度上是因为过多侧重于干散货运输。
近来数周市场人气有所好转，因预计明年下水的船只数量减少，而工业需求改善。
“没有人说市场会出现那种不可思议的繁荣，但最坏的阶段已经过了，即将进入一个基本面更为平衡的局面，”太平洋航运 首席执行官Mats Berglund在伦敦出席Nordea Markets航运研讨会时说。
波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 上月涨至近两年高位。
“盼了这么多年，终于看到了曙光。我们现在进入了一个需求增长可能较为正常的阶段，”Genco Shipping 总裁John Wobensmith在研讨会上说，但表示复苏“不会一帆风顺”。(完)
(编译 艾茂林; 审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。