全球航运：干散货航运业苦尽甘来，但复苏不会一帆风顺--船东

路透伦敦12月7日 - 撑过数年船多货少的日子，干散货航运业终于苦尽甘来。但主要船东周三称，鉴于业务的流失程度，整个行业全面复苏尚有一段时间。

干散货航运所运送的是煤炭、铁矿石和谷物等大宗商品，近年来在航运业中表现垫底，部分是由于市场对最大工业品进口国--中国的经济状况感到担忧。

一些公司已碰得头破血流，比如今年8月韩国集装箱海运集团--韩进海运的破产，一定程度上是因为过多侧重于干散货运输。

近来数周市场人气有所好转，因预计明年下水的船只数量减少，而工业需求改善。

“没有人说市场会出现那种不可思议的繁荣，但最坏的阶段已经过了，即将进入一个基本面更为平衡的局面，”太平洋航运 首席执行官Mats Berglund在伦敦出席Nordea Markets航运研讨会时说。

波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数 上月涨至近两年高位。

“盼了这么多年，终于看到了曙光。我们现在进入了一个需求增长可能较为正常的阶段，”Genco Shipping 总裁John Wobensmith在研讨会上说，但表示复苏“不会一帆风顺”。(完)