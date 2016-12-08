中国债市动态：现券收益率先下后上，贸易数据超预期向好令市场再承压

路透上海12月8日 - 中国银行间债市周四早盘国债期货涨幅扩大，带动现券一度好转，金融债收益率下行3-4个基点，但海关进出口数据向好，令市场再度承压，收益率跌幅收窄，基本回到上日收盘附近。

交易员表示，市场心态仍显脆弱，经济数据好转令基本面向好预期再起，同时机构对年底流动性仍忧心忡忡，短期情绪修复仍需时间。

“早上情绪明显好转，交易户、配置户都出来买了，国开债收益率下的最多了，国债弱一些，(券价)超跌之后反弹吧，”上海一券商交易员称，“后来海关数据太好了，跌幅又基本被吃回去了”。

他并表示，现在资金面预期难乐观，短债收益率不下，长端收益率也下不到哪里去；如果下周资金收紧，收益率走势就很难说了。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.09%/3.02%，上日尾盘为3.10%/3.07%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.4500%/3.4250%，上日尾盘为3.45%/3.44%。

中国海关周四公布，以美元计价11月出口同比增长0.1%，进口同比升6.7%，均优于路透调查预估中值的下降5%和下降1.3%。而且中国11月外贸出口先导指数回升至36.9，表明明年年初外贸出口压力有望减轻。

“基本面向好，而且年关还没过呢，”华东一券商分析师表示，虽说目前的收益率已经反映了部分跨年资金紧张，和市场赎回的流动性冲击因素在内，同时现券收益率的高点也差不多到位，但是整体情绪好转时间点应该还没到。

他并表示，未来债市走势核心的因素还是流动性冲击，以及这个过程中央行的态度如何，资金面好转要到春节后，基本面确认走势最早恐怕要到一季末；大宗商品和油价大涨，通货膨胀走升也可能是债市最大的敌人，所以短期买盘可持续性真的比较难说。

央行公开市场今日进行总额700亿元人民币的逆回购操作，据此计算，单日将净回笼1,500亿元。路透统计，本周公开市场共有9,350亿元逆回购到期。