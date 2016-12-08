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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 13:06 BJT

日本债市：公债收益率曲线略趋平，30年期公债标售好于预期

8,000亿日圆30年期公债的标售结果并不是特别强劲，投标倍数从前次的3.50倍降至2.8
5倍。
    
    不过市场仍感到宽慰，因对于本次标售的预期本就不高，虽然表现不甚亮眼，但仍显示
投资人对30年券有一定程度的需求，尽管该市场面临不利因素，特别是近期全球收益率大涨
。
    
    “由于30年期公债收益率已较(10月的)前次标售上涨约10个基点，似乎吸引了那些想进
行长线投资的投资人，”冈三证券资深固定收益策略师铃木诚表示。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.190%     +0.5   -0.195%
    五年期公债        -0.105%     +0.0   -0.105%
    10年期公债        0.035%     +0.5    0.030%
    20年期公债        0.505%     +0.0    0.505%
    30年期公债        0.615%     -1.5    0.630%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.61    +0.04    150.57
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/汪红英)

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