日本债市：公债收益率曲线略趋平，30年期公债标售好于预期

8,000亿日圆30年期公债的标售结果并不是特别强劲，投标倍数从前次的3.50倍降至2.8 5倍。 不过市场仍感到宽慰，因对于本次标售的预期本就不高，虽然表现不甚亮眼，但仍显示 投资人对30年券有一定程度的需求，尽管该市场面临不利因素，特别是近期全球收益率大涨 。 “由于30年期公债收益率已较(10月的)前次标售上涨约10个基点，似乎吸引了那些想进 行长线投资的投资人，”冈三证券资深固定收益策略师铃木诚表示。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.190% +0.5 -0.195% 五年期公债 -0.105% +0.0 -0.105% 10年期公债 0.035% +0.5 0.030% 20年期公债 0.505% +0.0 0.505% 30年期公债 0.615% -1.5 0.630% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.61 +0.04 150.57 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/汪红英)