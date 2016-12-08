版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 14:33 BJT

台湾货币市场：拆款利率稳在高位，资金情势见改善但心态保守

* 多家公股银行可拆出，资金较为宽松
    * 美元短缺，SWAP利率走扬令成本垫高
    * 短票与RP需求均以月内为主

     记者 董永年
    路透台北12月8日 - 台湾银行间短率周四稳在高位。市场人士表示，今日市场资金较为宽松，多家大型公
股银行均可拆出，惟此前连续上扬两天的拆款利率则不见下滑。
    
    他们指出，由于有银行的美元部位是用换汇交易(SWAP)取得，近期市场美元较缺令换汇交易成本垫高，冻
结了更多可运用的资金。再加上年底银行操作心态保守，利率易上难下。
    
    〞市场每天都不一样，一下就猪羊变色，我周一还是大爷耶。〞一票券商资调人员说。
    
    另一大型公股银行交易主管则称，今日资金情势较上日改善，拆款利率大致相同，还是有些银行有拆入需
求，至于票券商的资金缺口还不大。    
    
 本地时间 14:27                   今日报价                上日收盘
 台币兑美元                        31.735                  31.902
 台湾加权股价指数<.TWII           9,375.86                9,263.89
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                  0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.180%            0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间          0.185-0.450%             0.178-0.450%  
   --两周拆款利率区间          0.310-0.450%             0.190-0.500%   
        
    
    **月内票需求较高**
    
    短票方面，票券商交易员称，今天资金较为宽松，银行对月内短票需求高，但对跨年偏向保守。票券商则
对跨年资金需求殷切，能卖就先卖。
    
    一大型票券商交易主管表示，市场资金足够，只是分配不均。目前银行买票的心态就是认为新年利率走势
有向上机会，因此落点多集中在月内。
    
    〞银行希望保有现金，年底就不用求别人，但票券商是能跨年就跨。〞他说。    
    
    今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%，区间为0.27-0.58%，成交量40.17亿台
币；前日加权平均利率为0.540%，利率区间在0.27-0.60%，成交金额52.87亿台币。
     
    自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.532%，区间0.29-0.60%，成交金额在18.29亿台币；前日加权
平均利率在0.527%，区间0.35-0.57%，成交金额为41.09亿台币。
        
    今日存单到期1,146.2亿台币，发行金额待稍晚公布。周五为1,804亿。
        
    拆款中心资料 显示，修正后周三银行超额准备为920亿台币，累计超额准备为2,071亿台币、加计前
期1%的超额准备为3,574亿台币。 
      　
        
    **主要区间不易下调**
    
    债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，今日资金偏向宽松，虽然券商有意拉低利率，不过银行、投信
年底态度偏向保守，这也使得11月以来偏高利率的成交虽减少，但主要交易区间下调不易。
    
    他们表示，市场资金分配略不均，昨日傍晚有大型寿险赎回货币型基金，令部分投信今日承做需求降低，
但整体仍偏向宽松，月内资金取得容易。
    
    〞特别高的利率是有减少，但可维持几天不知道。〞一大型证券商交易员说。
    
    交易员也称，目前市场利率报价虽已较11月略见改善，但想将交易区间向下带不容易，预料近日也将维持
此一水准。
              
    今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.32-0.35%；公司债附买回利率主要成交在0.40-0
.45%。
                 
    大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债附买回利率落在0.
32-0.40%；跨年公债参考利率在0.33-0.40%；公司债利率区间在0.40-0.45%。(完) 

 (审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐