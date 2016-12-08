新兴汇市：欧洲央行宽松政策预期和中国数据提振亚币上扬

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
分析师说，韩元回吐了部分涨幅，技术图阻力线在1,157.9韩元。 他们还称，如果该突破阻力线，韩元可能会升至1,151.0。 印尼卢比兑美元涨0.3%至13,275卢比，为11月11日以来最高。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.29 113.74 +0.40 +6.19 120.30 坡元 1.4160 1.4168 +0.06 +0.11 1.4175 台币 31.720 31.902 +0.57 +4.24 33.066 韩元 1157.67 1167.90 +0.88 +1.49 1174.95 泰铢 35.60 35.63 +0.08 +1.18 36.02 菲律宾披索 49.62 49.75 +0.26 -5.48 46.90 印尼卢比 13286.00 13320.00 +0.26 +3.76 13785.00 印度卢比 67.46 67.63 +0.26 -1.93 66.15 马币 4.4270 4.4300 +0.07 -3.09 4.2900 人民币 6.8785 6.8720 -0.09 -5.62 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/杜明霞/汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。