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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 13:20 BJT

新兴汇市：欧洲央行宽松政策预期和中国数据提振亚币上扬

分析师说，韩元回吐了部分涨幅，技术图阻力线在1,157.9韩元。
    
    他们还称，如果该突破阻力线，韩元可能会升至1,151.0。
    
    印尼卢比兑美元涨0.3%至13,275卢比，为11月11日以来最高。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            113.29    113.74   +0.40   +6.19    120.30
    坡元            1.4160    1.4168   +0.06   +0.11    1.4175
    台币          31.720    31.902   +0.57   +4.24    33.066
    韩元           1157.67   1167.90   +0.88   +1.49   1174.95
    泰铢             35.60     35.63   +0.08   +1.18     36.02
    菲律宾披索       49.62     49.75   +0.26   -5.48     46.90
    印尼卢比      13286.00  13320.00   +0.26   +3.76  13785.00
    印度卢比       67.46     67.63   +0.26   -1.93     66.15
    马币            4.4270    4.4300   +0.07   -3.09    4.2900
    人民币          6.8785    6.8720   -0.09   -5.62    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王颖/杜明霞/汪红英)

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