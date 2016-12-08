香港新股：中信建投证券称国际配售大幅超额认购，公开发售轻微不足额

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月8日 - 中国大型综合性投资银行--中信建投证券 周四称，其香港IPO（首次公开发售）国际配售部分获得大幅超额认购，面向散户的公开发售部分则轻微不足额。
由国际配售调拨补足公开发售后，该股如期周五（9日）在联交所挂牌上市。
据公告，公开发售录得的认购额相当于整个IPO占比8.21%，少于原计划的8.5%。尽管国际配售大幅超购，中信建投证券最终只以招股价区间中端每股6.81港元定价，按初步发售11.3亿股H股计，集资77亿港元。
中信建投证券主要股东为北京国管中心、中央汇金以及中信证券 。本次IPO引入10名基石投资者总共46.3亿港元认购金额，并占上市后股本9.47%的股份。
十名基石投资者之中，最大手笔的是中信股份 旗下镜湖控股，认购金额为23.9亿港元，持股比例为4.9%。
其他基石投资者还有中国国资委间接控制的中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国太平 旗下太平人寿、日本大和证券 、华电资本、北京城建 、首开资管、广东省铁路发展基金，以及北京国管中心子公司北京祥龙及其间接参股的顺隆基金。
中信建投国际、瑞银以及农银国际担任本次IPO的联席保荐人。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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