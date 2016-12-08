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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 13:35 BJT

《全球汇市》欧元小涨持于三周高位附近，关注欧洲央行会议

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0775  1.0751  +0.22  -0.78  1.0860
    美元/日圆            113.40  113.75  -0.31  -5.74  120.30
    欧元/日圆         122.23  122.28  -0.04  -6.32  130.47
    美元/瑞郎            1.0057  1.0072  -0.15  +0.39  1.0018
    英镑/美元            1.2651  1.2620  +0.25 -14.16  1.4738
    美元/加元            1.3212  1.3228  -0.12  -4.53  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8897  6.8955  -0.08  +4.90  6.5680
    澳元/美元            0.7501  0.7479  +0.29  +3.11  0.7275
    新西兰元/美元        0.7205  0.7163  +0.59  +5.57  0.6825
    澳元/日圆         85.080  85.050  +0.04  -2.90  87.620
    新西兰元/日圆     81.770  81.420  +0.43  -0.26  81.980
    英镑/日圆         143.53  143.54  -0.01 -19.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0404  1.0434  -0.29  -2.44  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 王颖/汪红英/杜明霞/蔡美珍)

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