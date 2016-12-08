《全球汇市》欧元小涨持于三周高位附近，关注欧洲央行会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0775 1.0751 +0.22 -0.78 1.0860 美元/日圆 113.40 113.75 -0.31 -5.74 120.30 欧元/日圆 122.23 122.28 -0.04 -6.32 130.47 美元/瑞郎 1.0057 1.0072 -0.15 +0.39 1.0018 英镑/美元 1.2651 1.2620 +0.25 -14.16 1.4738 美元/加元 1.3212 1.3228 -0.12 -4.53 1.3839 美元/离岸人民币 6.8897 6.8955 -0.08 +4.90 6.5680 澳元/美元 0.7501 0.7479 +0.29 +3.11 0.7275 新西兰元/美元 0.7205 0.7163 +0.59 +5.57 0.6825 澳元/日圆 85.080 85.050 +0.04 -2.90 87.620 新西兰元/日圆 81.770 81.420 +0.43 -0.26 81.980 英镑/日圆 143.53 143.54 -0.01 -19.01 177.22 澳元/新西兰元 1.0404 1.0434 -0.29 -2.44 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/汪红英/杜明霞/蔡美珍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。