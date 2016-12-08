中港个股：中国铁建拟发行34.5亿元人民币五年期可换股债券，票息1.5%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月8日 - 中国大型基建公司--中国铁建 周四称，拟发行本金总额34.5亿元人民币之五年期可换股债券，以美元结算，票息1.5%。
据公告，本次发行所得款项扣除开支后净额预计约4.96亿美元，将用于（其中包括）境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金、补充公司营运资金及偿还银行贷款。
债券的初步换股价为每股H股13.775港元，较周三收市价11.02港元溢价25%；倘悉数获转换，中国铁建将发行约2.81亿股H股，相当于经扩大后H股股本约11.94%，或全部股本2.03%。
中国铁建表示，“发行债券有助改善本集团之流动资金水平，节省融资成本，并募集额外营运资金。”
债券的发行价为本金额100%，到期日为2021年12月21日左右，每半年付息一次。中金香港证券以及摩根大通担任本次发行的联席牵头经办人。
香港时间13:34，中国铁建H股跌4.36%，报10.54港元；A股亦跌1.22%，报12.12元人民币。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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