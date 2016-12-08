《国际主要央行公开市场操作一览》--12月8日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。今年11月1-2日货币政策会议记录显示，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。
欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。
欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。
日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。
日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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临时操作：
12/7 隔夜逆回购 -1,858.12 0.25%(固定利率)
12/7 隔夜正回购 0.59 --
12/6 隔夜逆回购 -1,855.50 0.25%(固定利率)
12/5 隔夜逆回购 -1,683.69 0.25%(固定利率)
12/2 三天逆回购 -1,678.81 0.25%(固定利率)
12/1 隔夜逆回购 -1,592.15 0.25%(固定利率)
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永久操作：
12/7 买入MBS 22.03 --
12/6 买入MBS 13.40 --
12/5 买入MBS 22.83 --
12/5 买入MBS 8.58 --
12/2 买入MBS 14.08 --
12/1 卖出MBS -0.20 --
12/1 买入MBS 23.43 --
12/6 卖出公债 -4.00 11/15/2024-08/15/2026
(债券到期日区间)
《本周主要新闻》
--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，预计利率将随着经济好转而继续上升，因美国10年期公债收益率上涨，以及他预测明年经济约增长2.25%。
--美联储官员警告，候任特朗普政府的经济计划不应像经济处于危机那样进行设计，而是应该有利于经济长期前景。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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12/7 七天期反向交易 14.65亿美元 0.95%(固定利率)
12/6 七天期反向交易 357.62 0%(固定利率)
《本周主要新闻》
--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，过于仓促的加息蕴含风险，他对央行近期在货币政策未来方向上采取的中性立场感到满意。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 311,930
上周三 317,700
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当期变化 -5,770
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行副总裁岩田规久男称，央行并未将政策重心偏离于印钞速度。这种说法与央行总裁观点相左，说明央行委员会在关于如何最好地打破日本通缩枷锁方面存在分歧。
--岩田规久男表示，央行会在必要情况下毫不犹豫地扩大刺激计划，以维持经济实现2%通胀目标的动能 。他还说近期日本长期利率的上升是可接受的，因为它们没有损害经济朝实现央行2%通胀目标行进的动能 。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三发行2,008亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,007亿台币，发行余额增1亿台币。
--台湾央行周二发行3,882.3亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,125.8亿台币，发行余额减243.5亿台币。
--台湾央行周一发行1,829亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,717亿台币，发行余额增112亿台币。 (完)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。