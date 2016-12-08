《国际主要央行公开市场操作一览》--12月8日

路透上海12月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。今年11月1-2日货币政策会议记录显示，在所有参会委员中，大部分委员称，“相对很快”升息“会变得更合适”。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行10月会议维持银行隔夜存款工具利率在负0.40%不变，并维持了利率将在一段时间内处于或低于当前水平的前瞻性指引，但保留了12月祭出更多刺激举措的可能性。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。11月1日亦未扩大刺激措施，但调降其通胀预测并警告物价展望有风险，表明其将按兵不动，除非有严重的冲击令脆弱经济复苏有脱轨之虞。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

12/7 隔夜逆回购 -1,858.12 0.25%(固定利率)

12/7 隔夜正回购 0.59 --

12/6 隔夜逆回购 -1,855.50 0.25%(固定利率)

12/5 隔夜逆回购 -1,683.69 0.25%(固定利率)

12/2 三天逆回购 -1,678.81 0.25%(固定利率)

12/1 隔夜逆回购 -1,592.15 0.25%(固定利率)

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永久操作：

12/7 买入MBS 22.03 --

12/6 买入MBS 13.40 --

12/5 买入MBS 22.83 --

12/5 买入MBS 8.58 --

12/2 买入MBS 14.08 --

12/1 卖出MBS -0.20 --

12/1 买入MBS 23.43 --

12/6 卖出公债 -4.00 11/15/2024-08/15/2026

(债券到期日区间)

《本周主要新闻》

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，预计利率将随着经济好转而继续上升，因美国10年期公债收益率上涨，以及他预测明年经济约增长2.25%。

--美联储官员警告，候任特朗普政府的经济计划不应像经济处于危机那样进行设计，而是应该有利于经济长期前景。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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12/7 七天期反向交易 14.65亿美元 0.95%(固定利率)

12/6 七天期反向交易 357.62 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，过于仓促的加息蕴含风险，他对央行近期在货币政策未来方向上采取的中性立场感到满意。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 311,930

上周三 317,700

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当期变化 -5,770

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁岩田规久男称，央行并未将政策重心偏离于印钞速度。这种说法与央行总裁观点相左，说明央行委员会在关于如何最好地打破日本通缩枷锁方面存在分歧。

--岩田规久男表示，央行会在必要情况下毫不犹豫地扩大刺激计划，以维持经济实现2%通胀目标的动能 。他还说近期日本长期利率的上升是可接受的，因为它们没有损害经济朝实现央行2%通胀目标行进的动能 。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行2,008亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,007亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周二发行3,882.3亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,125.8亿台币，发行余额减243.5亿台币。

--台湾央行周一发行1,829亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,717亿台币，发行余额增112亿台币。 (完)