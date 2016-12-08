台湾股市：收升逾1%至近一个半月新高，因亚股上扬且出口好于预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月8日 - 台湾股市周四收升逾1%，至近一个半月高位。分析师称，昨晚美股 再创新高，带动亚股今日上扬，且台湾11月出口表现好于预期，提振指数带量跳空上扬。 台湾加权股价指数 收高1.21%，至9,375.86点，此前收盘高点为10月25日的9,38 5.65点；今日成交初值 为899.47亿台币，上交易日修正后为667.25亿。 “离前波9,399点高位仅一步之遥了，随时有机会创新高。”国泰证期顾问处协理简伯 仪说。 他表示，今日股、汇市都上扬，预料有外资汇入买超台股。目前趋势对多方有利，且近 期没有财报公布因素干扰，若遇指数拉回，反而是不错的承接买点。 台湾财政部周三公布，11月出口金额较上年同期 升12.1%。该数据优于预期 的年增7.3%，也是近四年来最高增速。 亚洲股市周四触及一个月高点，之前美股再创纪录新高，且债市上涨，因预期欧洲央行 今日稍晚的政策会议将延长资产购买计划。本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0000 PUS>涨1.25%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。