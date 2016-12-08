台湾股市：收升逾1%至近一个半月新高，因亚股上扬且出口好于预期

路透台北12月8日 - 台湾股市周四收升逾1%，至近一个半月高位。分析师称，昨晚美股 再创新高，带动亚股今日上扬，且台湾11月出口表现好于预期，提振指数带量跳空上扬。 台湾加权股价指数 收高1.21%，至9,375.86点，此前收盘高点为10月25日的9,38 5.65点；今日成交初值 为899.47亿台币，上交易日修正后为667.25亿。 “离前波9,399点高位仅一步之遥了，随时有机会创新高。”国泰证期顾问处协理简伯 仪说。 他表示，今日股、汇市都上扬，预料有外资汇入买超台股。目前趋势对多方有利，且近 期没有财报公布因素干扰，若遇指数拉回，反而是不错的承接买点。 台湾财政部周三公布，11月出口金额较上年同期 升12.1%。该数据优于预期 的年增7.3%，也是近四年来最高增速。 亚洲股市周四触及一个月高点，之前美股再创纪录新高，且债市上涨，因预期欧洲央行 今日稍晚的政策会议将延长资产购买计划。本地时间14:00，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0000 PUS>涨1.25%。(完)