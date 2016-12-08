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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 14:29 BJT

澳洲股市：收高1.2%三日连涨，归功于欧央行乐观预期及中国贸易数据

路透12月8日 - 澳洲股市周四连续第三个交易日收高，因预期欧洲央行将在稍晚政策会议上延长资产购买计划，而且中国乐观的进口数据也帮助提振市场人气。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高1.2%或65.49点，收报5,543.60点。

路透调查显示，大多数分析师预计欧洲央行(ECB)下周会议将宣布把量化宽松计划延长六个月。

市场人气还受到中国数据提振。与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。

材料类股 涨1.5%也帮助推高指标股指。必和必拓 、Fortescue Metals Group 和力拓 涨幅从1.2%到3.1%不等。

金融类股 涨1.7%，澳洲“四大行”涨幅从0.5%到2.5%不等。(完)

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