澳洲股市：收高1.2%三日连涨，归功于欧央行乐观预期及中国贸易数据

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月8日 - 澳洲股市周四连续第三个交易日收高，因预期欧洲央行将在稍晚政策会议上延长资产购买计划，而且中国乐观的进口数据也帮助提振市场人气。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高1.2%或65.49点，收报5,543.60点。
路透调查显示，大多数分析师预计欧洲央行(ECB)下周会议将宣布把量化宽松计划延长六个月。
市场人气还受到中国数据提振。与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。
材料类股 涨1.5%也帮助推高指标股指。必和必拓 、Fortescue Metals Group 和力拓 涨幅从1.2%到3.1%不等。
金融类股 涨1.7%，澳洲“四大行”涨幅从0.5%到2.5%不等。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。