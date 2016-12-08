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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 14:37 BJT

日本股市：收于逾11个月高位，受中国乐观数据的提振

中国最新贸易数据强劲，进出口皆高于预期，令风险偏好获得提振。

东京电力 跳涨18%，此前一名消息人士表示，日本政府将把一项提供给福岛核电厂运营商东京电力的免息贷款额度提高逾三分之一至14万亿日圆(1,230亿美元)。

东证股价指数 上涨1.5%，至1,512.69，JPX日经400指数 上涨1.5%，至13,545.11。(完)

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