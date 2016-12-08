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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 14:35 BJT

《汇市简讯》美元/除日圆外亚洲货币交投受抑，静待ECB会议

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* 美元/除日圆外亚洲货币交投受抑，隔夜下跌后几乎没有后续跟进卖盘

* 市场在欧洲央行会议前保持谨慎，多数预期该央行出台额外刺激措施

* 如果欧洲央行总裁德拉吉令市场失望，债市和股市可能转差

* 美元/坡元陷于1.4150-73区间，最新报1.4165-69

* 美元/马币最新报4.4260-4.4300，马币无本金交割远期外汇(NDF)报4.4115-75

* 美元/印尼卢比交投区间介于13285-13320，外资流入构成压力

(完)

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