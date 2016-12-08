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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 15:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：乐观中国贸易数据提振风险偏好

0643GMT

* 美元/日圆下跌0.22%，欧元/美元上涨0.13%，澳元/美元涨0.17%，新西兰元/美元涨0.53%

* 美元/人民币上升0.12%，美元/离岸人民币微跌0.02%，美元/印度卢比下滑0.3%，美元/韩元下跌0.77%

* 日经指数收高1.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.31%，美国原油期货微跌0.04%，10年期美债收益率报2.344%，日债收益率报0.045%

* 日本第三季经济增幅被大幅下修，因资本支出和库存双双萎缩

* 中国11月美元计价进出口增幅双双翻红，验证中国经济阶段企稳

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 白云)

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