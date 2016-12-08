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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 15:26 BJT

金属期市：伦敦期铜小涨，因美元下跌且中国进口数据强劲

周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高，其中资源进口非常强劲 。这给风险偏好带来额外提振。

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨5,808美元，逆转前一交易日跌势。

上海期货交易所主力期铜合约 下跌1.50%，至每吨47,210元人民币。交易员将此归咎于获利了结及资金转入股市。

澳新银行(ANZ)在一份报告中称，铜价似乎在整固，若缺乏刺激因素，则将维持区间波动。

LME三个月期锌 微涨0.04%至每吨2,751美元，上海期货交易所主力期锌合约 下跌1.4%%，至每吨22,850元人民币。

锌为LME今年表现最佳的金属，年内迄今已飙升近72%，但已较11月28日所及九年高位2,985美元下滑8%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)

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