金属期市：伦敦期铜小涨，因美元下跌且中国进口数据强劲

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高，其中资源进口非常强劲 。这给风险偏好带来额外提振。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%至每吨5,808美元，逆转前一交易日跌势。
上海期货交易所主力期铜合约 下跌1.50%，至每吨47,210元人民币。交易员将此归咎于获利了结及资金转入股市。
澳新银行(ANZ)在一份报告中称，铜价似乎在整固，若缺乏刺激因素，则将维持区间波动。
LME三个月期锌 微涨0.04%至每吨2,751美元，上海期货交易所主力期锌合约 下跌1.4%%，至每吨22,850元人民币。
锌为LME今年表现最佳的金属，年内迄今已飙升近72%，但已较11月28日所及九年高位2,985美元下滑8%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。