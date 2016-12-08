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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 15:35 BJT

国际油市：油价逆转稍早升势下跌，因对OPEC能否实施减产存在疑虑

12月2日止当周美国原油库存下降240万桶，分析师原本预估下降100万桶。

但据能源资料协会(EIA)周三公布数据，上周库欣库存增加380万桶，为2009年以来最大增幅。

“由于EIA库存数据喜忧参半，且页岩油业者通过期货对冲，所以原油市场动能继续萎缩，”经纪机构OANDA市场资深分析师Jeffrey Halley称。

“美元略跌支撑油价，”悉尼CMC Markets首席市场分析师Michael McCarthy表示。

McCarthy称，油价周四稍早上周，美国经济根本力道带来的乐观人气构成支撑。

但投资者仍质疑，OPEC是否能遵守减产协议，以及这些限产是否足以使市场恢复平衡。

McCarthy补充称，“进入欧洲交易时段，油市可能看到成交上升。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋/李爽 审校 白云/于春红)

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