台湾汇市：台币兑美元连三日收升至近一个月高位，外资热情追捧股汇市

* 台币兑美元连三升至近一个月高位

* 台股大涨，外资汇入

* 明日台币主要波动区间料在31.650-31.750

路透台北12月8日 - 台币兑美元 周四收升逾1角，至近一个月高位。交易员表示，韩元等亚币走强，且台股大涨，外资大幅汇入，使台币连续三日收升。

他们称，上日美股大涨，部分被动式基金势必回头亚股再投资，因此今日台湾股、汇双涨，外资又回头追捧下，使得台币告别32大关，甚至一度升破31.7关卡；不过另一方面则有油款及进口商买汇，今日量虽放大，但并非爆量。

〞外商卖了很多美元，〞一位外商银交易员说。

交易员表示，今日主要交投区间其实在31.700-31.770之间，早盘台币跳空高开后在高档震荡。年底前虽料有出口商抛汇需求，但日前台币一度触及32大关时其已然抛汇不少，后续实质抛汇力道待观察。

汇银人士也认为，若从国际美元走向来看，美联储下周升息已是势在必行，但台湾央行年底预料仍将维持利率不变。若由利差扩大的角度来看，美元相对台币预料仍有走强契机。

短期各界仍关注周四欧洲央行召开会议结论。下周的13日-14日，美联储FOMC则将举行为期两天的议息会议，14日1900GMT美联储宣布利率决定。外界普遍预期美联储下周升息。

多数新兴亚币和债券周四上扬，因欧洲央行或在今日稍后的政策会议上延长资产购买计划，令投资者追猎亚洲较高的收益率。

台湾股市周四收涨1.21%，至近一个半月高位。外资及陆资在台股买超125.87亿台币，连三个交易日买超共210.97亿台币。

韩元兑美元 收报1,158.5，上日收在1,167.9。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘加深；目前一个月美元/台币远汇 报31.565/31.606，上日收在31.715。

交易员预估，明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.650-31.750。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)