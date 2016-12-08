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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 15:47 BJT

表格：外资在韩国股市买超241亿韩元，连续第三天买超

路透首尔12月8日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资
在韩国股市买超241亿韩元。外资已经连续三天买超韩股，期间累计净买
入2,199亿韩元的股票。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     12月 8日       24.1          658.2         -652.2
    ^12月 7日       78.3          -90.8           14.1
     12月 6日      117.5          292.9         -360.5
     12月 5日       -4.5          101.3         -114.4
     12月 2日       -0.9          -47.6           23.0
     12月 1日       30.9          -52.7           20.8
     11月30日      274.0         -317.6           44.6
     11月29日      450.8         -149.3           -8.3
     11月28日      208.7         -204.6          -19.6
     11月25日       19.9           -3.9          -36.3
     11月24日     -141.4          104.3           13.8
     11月23日      164.7          406.6         -216.3
     11月22日      344.9           51.7         -140.3
     11月21日       68.3          -49.0          -39.3
     11月18日       61.5         -331.0          235.0
    ----------------------------------------------------
    本月以来       245.3          861.3       -1,069.1
    ----------------------------------------------------
    今年以来    10,526.1       -4,693.2       -8,229.7
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 高琦 审校 王兴亚)

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