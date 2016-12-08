中国政策：公益服务和公共基础设施等可享受中央预算内投资补助和贴息--发改委

路透北京12月8日 - 中国国家发改委周四发布中央预算内投资补助和贴息项目管理办法，明确投资补助和贴息资金重点用于市场不能有效配置资源，需要政府支持的经济和社会领域，包括社会公益服务和公共基础设施，农业和农村，生态环境保护和修复；重大科技进步和社会管理和国家安全等领域。

刊登在发改委网站的办法称，投资补助和贴息资金均为无偿投入，是指发改委对符合条件，使用了中长期贷款的投资项目给予的贷款利息补贴，投资补助则是指发改委对符合条件的地方政府投资项目和企业投资项目给予的投资资金补助。

办法明确，国家发改委安排投资补助和贴息项目，应当分专项制定工作方案或管理办法，明确投资补助和贴息的预定目标、实施周期、支持范围、资金安排方式、工作程序、监督管理等主要内容，并针对不同行业、不同地区、不同性质投资项目的具体情况，确定相应的投资补助、贴息标准，作为各专项投资补助和贴息项目管理的具体依据。

投资补助和贴息资金应当用于计划新开工或续建项目，原则上不得用于已完工项目。项目的投资补助和贴息金额原则上应当一次性核定，对于已经足额安排的项目，不得重复申请。同一项目原则上不得重复申请不同专项资金。（完）

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