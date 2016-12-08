日本财政：执政联盟提出税赋优惠措施，鼓励已婚配偶增加工时

路透东京12月8日 - 日本执政联盟周四通过一项计划，为已婚者提供更多税负优惠，以鼓励那些目前从事兼职工作的配偶增加工作时数，藉以缓解部分产业经常出现的缺工情形。

这项计划是首相安倍晋三劳动市场改革的一部分，内容是若配偶年收入在150万日圆以内，家中主要受薪者将可取得38万日圆(3,352美元)的减税额，当前的上限为103万日圆。

安倍希望调高减税额适用的上限，将可鼓励收入较低的配偶增加工作时数；许多有工作的配偶将收入维持在103万日圆的上限以内。日本人口迅速老化造成劳动力短缺，恐将妨碍经济成长。

年度税目修正料将在本月获得内阁批准，并将于明年初送交国会。

第一生命经济研究所分析师Junko Sakuyama在一份报告中写道，“我怀疑光是修改税目是否会扩大中低收入兼职者的就业。”(完)