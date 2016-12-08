日本财政：执政联盟提出税赋优惠措施，鼓励已婚配偶增加工时

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月8日 - 日本执政联盟周四通过一项计划，为已婚者提供更多税负优惠，以鼓励那些目前从事兼职工作的配偶增加工作时数，藉以缓解部分产业经常出现的缺工情形。
这项计划是首相安倍晋三劳动市场改革的一部分，内容是若配偶年收入在150万日圆以内，家中主要受薪者将可取得38万日圆(3,352美元)的减税额，当前的上限为103万日圆。
安倍希望调高减税额适用的上限，将可鼓励收入较低的配偶增加工作时数；许多有工作的配偶将收入维持在103万日圆的上限以内。日本人口迅速老化造成劳动力短缺，恐将妨碍经济成长。
年度税目修正料将在本月获得内阁批准，并将于明年初送交国会。
第一生命经济研究所分析师Junko Sakuyama在一份报告中写道，“我怀疑光是修改税目是否会扩大中低收入兼职者的就业。”(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。