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债券 | 2016年 12月 8日 星期四 16:01 BJT

《汇市简讯》欧元/美元交投等待欧洲央行会议

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* 欧元/美元需要突破周一交投区间1.0505-1.0797，才能刺激人气

* 在重要事件前空头进行回补

* 美债/德债利差进一步收窄：reut.rs/2h5TdT0

* 单看利差，欧元/美元料上行或延续修正走势

* 分析师预计欧洲央行将会宣布延长量化宽松

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)

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