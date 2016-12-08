《汇市简讯》欧元/美元交投等待欧洲央行会议

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0745GMT
* 欧元/美元需要突破周一交投区间1.0505-1.0797，才能刺激人气
* 在重要事件前空头进行回补
* 美债/德债利差进一步收窄：reut.rs/2h5TdT0
* 单看利差，欧元/美元料上行或延续修正走势
* 分析师预计欧洲央行将会宣布延长量化宽松
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译 王兴亚；审校 高琦)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选