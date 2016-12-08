版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 16:16 BJT

中国新债：进出口行下周一将增发至多130亿元三期债，期限3/5/10年

路透上海12月8日 - 中国进出口银行周四公告，将于下周一(12日)招标增发至多130亿
元三期固息债，期限包括三年、五年和10年。
    
    上述三期债分别为该行今年第15期 、第16期 和第10期
 的增发债，票面利率分别为3.15%、3.30%、3.18%。具体发行条款如下：
 
                      2016年第15/16/10期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      3/5年：40亿元；10年：50亿元
    期限/计息方式     3/5/10年固息
    招标时间          3/5/10年：12月12日14:00-15:30
    招标方式          单一价格中标(荷兰式)
    缴款日            12月13日
    起息日            3/5年：12月5日；10年：9月5日
    发行期            12/12-12/13
    上市日            12月15日
    手续费            3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐