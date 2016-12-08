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亚洲 | 2016年 12月 8日 星期四 16:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月8日

12月8日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.88703人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为21.48%，低于上交易日收盘的22.31%。
 
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.54      4.85      1.06
 建设银行                                          5.57      5.89      1.07
 中国银行                                          3.52      3.60      1.10
 农业银行                                          3.24      3.30      1.11
 招商银行                                         18.76     19.80      1.07
 中信银行                                          6.94      5.14      1.52
 交通银行                                          5.90      6.03      1.10
 民生银行                                          9.66      8.98      1.21
 中国人寿                                         24.74     22.25      1.25
 中国平安                                         36.50     42.05      0.98
 中国太保                                         30.18     30.00      1.13
 中信证券                                         16.70     17.24      1.09
 新华人寿                                         45.60     39.15      1.31
 海通证券                                         16.71     14.62      1.29
 华能国际                                          7.39      5.02      1.66
 大唐发电                                          3.96      2.09      2.14
 华电国际                                          5.12      3.38      1.71
 中煤能源                                          6.13      3.94      1.75
 中国神华                                         17.29     16.18      1.20
 中国石油                                          7.58      5.51      1.55
 兖州煤业                                         11.79      6.00      2.22
 中国石化                                          5.30      5.61      1.07
 上海石化                                          6.10      4.16      1.65
 中海油服                                         13.09      7.53      1.96
 仪征化纤                                          4.05      1.60      2.85
 中国铝业                                          4.58      3.57      1.45
 江西铜业                                         18.98     12.46      1.72
 洛阳钼业                                          4.05      2.07      2.21
 紫金矿业                                          3.52      2.62      1.51
 马钢股份                                          3.09      2.22      1.57
 鞍钢股份                                          5.87      4.95      1.34
 重庆钢铁                                          2.52      2.35      1.21
 海螺水泥                                         18.39     22.95      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      5.71      5.06
 京城机电                                         10.53      3.63      3.27
 中联重科                                          4.66      3.78      1.39
 金隅股份                                          4.36      2.94      1.67
 中国国航                                          7.61      5.24      1.64
 东方航空                                          6.67      3.62      2.08
 南方航空                                          7.30      4.43      1.86
 中国远洋                                          5.75      2.94      2.20
 中海集运                                          4.33      1.82      2.68
 中集集团                                         15.51     11.52      1.52
 中海发展                                          7.14      4.47      1.80
 宁沪高速                                          8.95     10.28      0.98
 深高速                                            8.80      7.23      1.37
 成渝高速                                          5.26      3.20      1.85
 皖通高速                                         16.11      6.24      2.91
 广深铁路                                          4.92      4.43      1.25
 中国南车                                         10.40      7.55      1.55
 中国交建                                         14.26      9.08      1.77
 中国铁建                                         12.00     10.50      1.29
 中国中铁                                          8.91      6.68      1.50
 长城汽车                                         11.10      7.77      1.61
 比亚迪                                           53.03     44.45      1.34
 广汽集团                                         24.89     10.36      2.71
 青岛啤酒                                         30.64     31.00      1.11
 白云山                                           24.70     19.26      1.45
 新华制药                                         13.02      5.90      2.49
 海信科龙                                         10.40      6.50      1.80
 南京熊猫                                         14.55      7.22      2.27
 晨鸣纸业                                         10.60      7.88      1.52
 上海医药                                         20.05     18.72      1.21
 中兴通讯                                         16.32     12.30      1.50
 东方电气                                         10.79      6.69      1.82
 潍柴动力                                         10.84     12.64      0.97
 东北电气                                          7.83      2.76      3.20
 广船国际                                         29.34     12.06      2.74
 昆明机床                                          8.22      2.53      3.66
 一拖股份                                         11.70      4.50      2.93
 北辰实业                                          4.29      2.48      1.95
 创业环保                                          8.57      4.21      2.29
 中国中冶                                          4.89      2.64      2.09
 金风科技                                         17.26     12.50      1.56
 丽珠                                             58.67     49.15      1.35
 万科                                             24.74     21.75      1.28
 郑煤机                                            7.13      4.29      1.87
 大连港                                            2.89      1.39      2.34
 山东墨龙                                         10.79      3.25      3.74
 浙江世宝                                         36.80      9.40      4.41
 复星医药                                         23.18     24.15      1.08
 光大银行                                          4.05      3.70      1.23
 东江环保                                         18.91     13.32      1.60
 上海电气                                          8.42      3.58      2.65
 广发证券                                         18.26     17.62      1.17
 华泰证券                                         18.52     16.90      1.24
 东方证券                                         16.08      8.17      2.22
 光大证券                                         16.68     11.92      1.58
 招商证券                                         17.66     12.42      1.60
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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