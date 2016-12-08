更新版 1-中国汇市：人民币缩量微收升，市场关注欧央行政策会议对美指影响

* 人民币缩量微收升，实际有效波动狭窄 * 美元指数下破100关口缓和人民币贬值压力 * 客盘仍偏购汇，大行继续提供美元流动性 * 关注欧央行政策会议是否延长量宽计划 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月8日 - 人民币兑美元即期 周四缩量微收升，实际有效波 动狭窄。交易员称，美元指数日内下破100关口，缓和人民币贬值压力，日内客盘仍略偏购 汇，但成交量较前几日明显收窄，大行则继续提供美元流动性，确保汇价维持基本稳定。 他们并指出，市场关注今日稍晚欧央行政策会议是否会宣布把量化宽松计划延长六个月 ，这将对美元指数产生影响。而在美元整固时期，人民币兑美元在6.90元关口应该不会被跌 破，避免向市场传递更多负面情绪。 “美元没有之前那么强，市场情绪也稍微好了点，但购汇需求还在的，6.88一线大行还 在那守着呢。”一中资行交易员称。 另有中资行交易员表示，今晚有欧洲央行会议，且有大行守卫，日内市场情绪偏谨慎。 不过美元指数在100关口附近有支撑，料不会偏离太远。而超预期双升的进出口数据难以对 汇价形成支撑，因为资本流出依然是大趋势，且外储一直在下降。 “人民币对美元贬值对出口的影响也不明显，因为中国大量出口到欧洲和日本，而人民 币对欧元、日元都是升值的。”他并称。 与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅 也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。 大型投行瑞银最新报告指出，在人民币持续贬值、资本外流加剧的背景下，预计资本管 制措施很可能会进一步收紧，可能的政策选项包括调高金融机构远期售汇风险准备金率、加 强外汇相关交易和投资的真实性和合规性审查等。 全球汇市方面，在欧洲央行政策决议出炉前，欧元周四小幅走高，兑美元接近三周高位 ，美元因近期美国公债收益率(殖利率)回落而丧失动能。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要 报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.8799 6.885 0.07% FXS> 中间价 6.8731 6.8808 0.11% 成交额<CNYSPTVOL=C 306.83亿美 380.95亿美元 FXT> 元 日内波动幅度(pips) 37 日低6.8816 日高6.87 79 今年以来升贬幅度 -5.61% 2005年汇改以来升贬 20.30% 幅度 一年期美元/人民币 500 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.8925 6.8955 一年期NDF<CNY1YNDF 7.108 7.1093 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8802； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4057、6.0581和8.7004。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/杨淑祯)