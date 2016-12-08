欧洲个股：爱立信瑞典本土裁员进展快于计划，今年重组成本高于预期

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透斯德哥尔摩12月8日 - 瑞典电信设备生产商爱立信(Ericsson) 周四称，在瑞典本土市场的裁员进展快于计划，导致今年的重组成本高于此前预期。
该公司称，预计今年的重组成本在55亿-65亿瑞典克朗(6.06亿-7.17亿美元)，高于此前预估的40亿-50亿瑞典克朗。相应地，2017年的重组成本料有所下降，不过具体的预估数据1月份才会公布。
今年7月，爱立信称，由于市况艰困，该公司将加速效率提升措施，此前已于2014年宣布一项90亿瑞典克朗(11亿美元)的成本削减计划。
爱立信10月份宣布将在瑞典裁撤3,000个岗位。该公司周四称，国内员工已有1,600人自愿离职，尚无进一步强迫裁员计划。(完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
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